Le rappeur Kaaris relaxé d'accusations de violences conjugales

"On se félicite de cette décision qui permettra à notre client de passer à autre chose", ont réagi auprès de l'AFP Mes Yassine Maharsi et Yassine Yakouti, les avocats de l'artiste. "La cause des violences faites aux femmes est bien trop noble pour être instrumentalisée de la sorte", ont ajouté les conseils.

Kaaris a assuré devant le juge unique du tribunal qu'il n'avait jamais été violent envers les femmes, un tel comportement étant contraire à ses valeurs de père de famille.

Le rappeur de 43 ans comparaissait pour violences sur conjoint avec incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours, en récidive légale.