"Le robot sauvage" devance de loin "Megalopolis" de Coppola au box-office nord-américain

Ce film aux paysages luxuriants, qui privilégie la musique aux dialogues, a engrangé 35 millions de dollars de recettes au Canada et aux Etats-Unis pour son premier week-end dans les salles obscures.

"C'est une fable, c'est aussi une histoire extraordinaire, et nous avons innové visuellement car aucun film ne ressemble à ça", avait dit à l'AFP le réalisateur Chris Sanders lors du Festival international du film de Toronto début septembre.

"Megalopolis", le pari fou de Francis Ford Coppola, n'arrive lui qu'en sixième position avec quatre millions de dollars de recettes, sur un budget de 120 millions. L'auteur de la trilogie "Le Parrain" et d'"Apocalypse Now" y a investi une partie de sa fortune et le voit comme son ultime chef-d'œuvre, mais la critique l'avait déjà très fraîchement accueilli à Cannes.