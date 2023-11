Les Pixies têtes d'affiche du Ronquières festival 2024

"Considérés comme les parrains du grunge, ayant influencé des groupes comme Nirvana, Pearl Jam, Radiohead, les Strokes, Weezer et bien d'autres encore, les Pixies ont marqué l'histoire du rock avec des titres comme Where is my Mind, Here comes your Man ou Monkey Gone to Heaven. Leur style, caractérisé par des riffs de guitare dissonants, des paroles cryptiques et des changements de rythme soudains, devrait faire sensation en festival", se réjouit l'organisation.

Le groupe du chanteur et guitariste Frank Black se produira sur le site du plan incliné de Ronquières le dimanche 4 août.