Les radios indépendantes et en réseau ont plutôt bien respecté leurs obligations en 2022

Les radios indépendantes de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) et les radios en réseau qui émettent en FM et en DAB+ ont globalement bien respecté leurs obligations et engagements en 2022, ressort-il de l'avis annuel du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) publié vendredi. Au total, 13 griefs ont été adressés à 8 radios différentes.