Marché de l'art à New York: une Bible du Xe siècle, un Douanier Rousseau et un Klimt aux enchères

New York accueille à partir de jeudi la traditionnelle saison des enchères de printemps pour le marché de l'art: les deux premières maisons de vente de la planète, Sotheby's et Christie's, vont proposer pour des dizaines de millions de dollars une Bible hébraïque de plus de mille ans d'âge et des toiles exceptionnelles de Klimt et du Douanier Rousseau.

Clou des ventes du 11 au 19 mai dans l'une des capitales mondiales des arts, Sotheby's va vendre la plus ancienne et la plus complète Bible hébraïque, datant du Xe siècle, qui devrait partir le 17 mai pour un prix astronomique compris entre 30 et 50 millions de dollars.