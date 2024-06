"Megalopolis", le pari fou de Coppola, sortira en salles aux Etats-Unis

"Megalopolis", serpent de mer d'Hollywood dont Francis Ford Coppola rêve depuis plus de 40 ans et pour lequel le réalisateur américain a englouti une partie de sa fortune personnelle, va bénéficier d'une sortie en salles aux Etats-Unis, a-t-on appris lundi.

M. Coppola a vendu ses biens à hauteur de 120 millions de dollars pour financer cet ambitieux projet et a même hypothéqué une partie de ses lucratifs vignobles. Il avait donc besoin d'un distributeur aux Etats-Unis, plus gros marché mondial, pour espérer se rembourser.

Mais cette fresque baroque, qui compare l'Amérique d'aujourd'hui à l'empire romain décadent, en mêlant éléments de science-fiction, pensée new age et style néo-antique, n'avait pas trouvé immédiatement preneur.

Lionsgate s'efforce "d'être un foyer pour les artistes audacieux et téméraires, et +Megalopolis+ prouve qu'il n'y a personne de plus audacieux et téméraire que le maestro Francis Ford Coppola", a estimé l'un des responsables du studio, Adam Fogelson, en annonçant l'accord de distribution.

L'entreprise, qui a distribué des succès comme les franchises "Hunger Games" et "John Wick", avait déjà acquis les droits d'"Apocalypse Now", le chef-d'œuvre de M. Coppola sur la guerre du Vietnam, pour en distribuer la version longue en format Blu-Ray.