"Nous avons tourné jusqu'à quinze mètres de profondeur": Pierre Niney dévoile les coulisses du film "Le Comte de Monte-Cristo"

Pierre Niney : J'ai eu la chance de découvrir ce livre quand j'avais quinze ou seize ans, et ce fut le premier livre que j'ai lu non par obligation, mais par pur plaisir. J'adorais rallumer ma lampe la nuit et voyager avec ce personnage, à la fois héros et anti-héros.

Ce rôle avait tout pour séduire un acteur. Ce n'est peut-être pas le rôle de ma vie, mais il est certainement l'un des plus importants pour moi. Il offre une rare complexité, en démarrant avec un jeune marin innocent de vingt ans, qui traverse l'amour, la souffrance mentale et physique, pour finalement embrasser un chemin de vengeance et s'ériger presque en dieu, voire en diable. C'est un parcours extraordinaire et jouer cinq personnages en un, c'était une opportunité que je ne pouvais pas refuser.

Le Comte de Monte-Cristo est un personnage culte, et le film promet aventure, amour, suspense, tension, et même un peu de satire. Les réalisateurs ont dit que vous étiez leur choix immédiat pour le rôle. Qu'est-ce qui vous a décidé à participer à ce projet ?

Vous avez mentionné une certaine filiation entre Monte-Cristo et Batman, en tant que figures de vengeance et de justice.

J'ai adoré ça. Les réalisateurs ont fait un travail remarquable en mettant en avant le fait que Monte-Cristo lui-même met en scène sa propre vie, créant des masques et des avatars pour mieux servir sa vengeance. Cela résonne avec le métier d'acteur, où le masque et le jeu sont essentiels pour captiver et émouvoir le public.

Le film explore le thème de la vengeance implacable. Que ressentez-vous à jouer un tel rôle ?

Je pense que la vengeance, c'est quelque chose de très humain. Des films comme ceux de Tarantino ou de Clint Eastwood explorent cette facette de l'humanité de manière cinématographique. C'est à la fois avouable et inavouable d'éprouver du plaisir à voir quelqu'un réparer une injustice. Mais il y a un plaisir certain à voir quelqu'un qui a été enfermé quinze ans injustement dans un cachot, dans les pires conditions du monde, à se venger de la manière la plus sophistiquée possible.

Il y a une scène mémorable où vous échappez d'un sac jeté à la mer. Pouvez-vous nous parler de la préparation pour cette scène ?

Les réalisateurs voulaient filmer cette évasion d'Edmond Dantès en plan-séquence, sans interruption. Nous avons tourné jusqu'à quinze mètres de profondeur dans un bassin en Belgique, un lieu exceptionnel pour ses simulations de vagues réalistes. C'était une expérience claustrophobe et angoissante à la fois pour moi et pour le spectateur. Du coup, je me suis entraîné à l'apnée avec un champion du monde, tout simplement.

Vous avez parlé de vos influences et du métier d'acteur. Vous semblez très engagé dans vos rôles. Cela vous vient-il de votre héritage belge ?

Ma mère est née à Courtrai et j'ai passé du temps en Belgique pendant mon enfance, mais je n'ai pas appris le flamand. Par contre, j'ai un grand-père qui est très attaché à la Belgique aussi et lui parle flamand pour le coup. Cependant, l'attachement à la Belgique fait partie de mon ADN familial.

Vous êtes l'acteur du moment, où chaque projet avec votre nom semble promis au succès. Comment gérez-vous cette pression ?

Je ne vais pas mentir, c'est un immense plaisir d'avoir cette liberté de choix dans ma carrière, après avoir rêvé de ce métier dans ma chambre d'adolescent. Je ne le prends pas comme une pression, mais comme une chance extraordinaire de vivre ma passion.

Comment faites-vous vos choix de rôles ?

Il n'y a jamais de garantie de succès, mais je veux que les films dans lesquels je m'engage offrent une expérience enrichissante et captivante au public. Je choisis des histoires qui, selon moi, valent la peine d'être racontées au cinéma et que les gens payent entre 5 et 15 € pour aller le voir. Ça me tient à cœur que les gens passent un moment et que le film soit à la hauteur de la promesse.

Le Comte de Monte-Cristo, réalisé par Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière, semble être un film visuellement impressionnant. Pensez-vous qu'il soit essentiel de le voir au cinéma ?

C'est à voir 100 % au cinéma. C'est le film le plus visuel que j'ai pu faire et qui sera peut être le film le plus généreux en termes d’aventure, de souffle et d'image de ma carrière. Donc, évidemment, il faut le voir au cinéma et sincèrement, ce sont des sensations dingues. En plus de la noirceur du récit, de la vengeance qui n'est pas juste un film d'action du tout.