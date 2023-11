Pas de film belge nommé aux European Film Awards

La European Film Academy a annoncé mardi les films nommés pour les European Film Awards, soit les prix les plus importants de l'industrie cinématographique européenne. Si aucun film belge n'a été sélectionné, trois coproductions figurent tout de même sur la liste. "Holly", le cinquième long métrage de la réalisatrice Fien Troch, qui avait été sélectionné, n'a finalement pas été retenu.

La coproduction de la réalisatrice polonaise Agnieszka Holland, "Zielkona Granica", ou "Frontière verte", a été nommé dans la catégorie du "meilleur long métrage européen". Elle porte sur la frontière entre le Belarus et la Pologne, où les réfugiés qui tentent d'atteindre l'Union européenne se heurtent à une crise géopolitique sans nom.

Dans la même catégorie, la coproduction du réalisateur italien Matteo Garrone, "lo Capitano", ou "Moi, capitaine", s'est également distinguée. Le film raconte le voyage de Seydou et Moussa, deux Africains qui décident de quitter Dakar, la capitale du Sénégal, pour rejoindre l'Europe. Au cours de leur périple, ils traversent le désert et subissent les horreurs des centres de détention libyens et les dangers de la mer.