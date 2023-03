Pour ses 10 ans, le Mucem veut attirer "toujours plus de publics"

Le Mucem (Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée), qui célèbre cette année ses 10 ans, entend attirer "toujours plus de publics", notamment des quartiers les plus populaires de Marseille, a annoncé mardi son nouveau président Pierre-Olivier Costa.

Nommé en novembre en remplacement de Jean-François Chougnet, Pierre-Olivier Costa s'est félicité que le Mucem, ouvert en 2013 quand Marseille était capitale européenne de la culture, soit "devenu un lieu emblématique de la ville et de son territoire en quelques années seulement".