Pour ses 100 ans, le surréalisme s'expose en grand et sans une ride à Paris

Ils révèlent combien ce courant artistique, né en 1924 autour de poètes dont André Breton et qui a essaimé dans le monde entier, a été visionnaire et reste contemporain dans sa volonté de changer le rapport de l'humain à la nature.

Exposées habituellement à Madrid, San Francisco, Stockholm ou New York, "Le Grand Masturbateur" de Salvador Dali, "Les Valeurs personnelles" et "L'Empire des lumières" de René Magritte, "Le Cerveau de l'enfant" et "Chant d'amour" de Giorgio de Chirico, "La Grande Forêt" de Max Ernst et le "Chien aboyant à la lune" de Joan Miró sont quelques-unes des œuvres les plus emblématiques présentées.

L'exposition, déjà montrée sous une forme moins complète à Bruxelles jusqu'en juillet, doit aller à Madrid, Hambourg puis Philadelphie d'ici à 2026.