Suzanne Valadon, modèle devenue peintre, prend sa revanche à Metz

Elle a posé pour les plus grands avant de prendre le pinceau et de provoquer son époque avec ses toiles de femmes et même d'hommes nus. Suzanne Valadon (1865-1938) fait l'objet d'une rétrospective au Centre Pompidou Metz.

"Super star" de la Belle époque, comme la qualifie Chiara Parisi, directrice de Pompidou Metz, la peintre était liée au milieu bohème de Montmartre, où elle a côtoyé Picasso, Braque ou le compositeur Erik Satie.