"Young Hearts" du belge Anthony Schatteman gratifié d'une mention spéciale à la Berlinale

"Young Hearts" raconte le premier coup de foudre d'Elias, 14 ans, pour son voisin du même âge, Alexander. Le film a été présenté en première mondiale lors du festival et sera à l'affiche des salles obscures belges à l'automne. Le réalisateur Anthony Schatteman et le producteur Xavier Rombaut étaient présents à Berlin pour recevoir la "mention spéciale" du jury jeunesse du programme Génération Kplus.

La 74e édition de la Berlinale, qui se tient dans la capitale allemande jusqu'à dimanche, accueille cette année de nombreux films belges. Le film "Small Things Like These" de Tim Mielants a été projeté en ouverture du festival et est en lice dans la course à l'Ours d'or.