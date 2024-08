Des embarcations aux couleurs belges à Dinant à l'occasion de la Régate de baignoires

"Chaque année, quand on prépare la prochaine édition, le souci est de trouver le prochain thème. Après un petit brainstorming, on s'est dit qu'en Belgique, on a beaucoup d'atouts culturels, culinaires, patrimoniaux,… Et surtout, on est fier d'être belge", explique Julien Dolhet.

À quelques jours de l'événement, une dizaine d'équipes sont déjà inscrites. "Les inscriptions sont obligatoires pour les nouveaux afin que l'on prévoie au mieux le matériel nécessaire mais pour les anciens, ceux qui viennent chaque année, les inscriptions ne sont pas obligatoires", précise encore l'organisateur. Le départ de la course sera donné à 16h30.