Anthorpic lance son chatbot Claude en Europe

Fondée en 2021 par d'anciens employés d'OpenAI, Anthropic met l'accent sur une utilisation plus responsable et éthique de l'IA. Selon Dario Amodei, l'un des dirigeants de l'entreprise, les services de cloud d'Alphabet, la société mère de Google, et du magasin en ligne Amazon ont permis à Anthropic de se conformer aux lois sur l'utilisation des données en vigueur dans l'Union européenne, plus strictes que celles des États-Unis.

La start-up, dans laquelle Amazon a également investi des milliards de dollars, espère principalement générer des revenus grâce aux abonnements destinés aux clients professionnels. Une version gratuite du chatbot existe néanmoins. Un message d'avertissement prévient toute personne créant un compte pour utiliser Claude que celui-ci "fournit parfois des informations incorrectes ou trompeuses" et qu'il peut produire "un contenu offensant ou partial".