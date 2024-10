Proximus, Senhive et SkeyDrone collaborent pour commercialiser un détecteur de drones

L'entreprise télécom Proximus, la société spécialisée en technologies de l'espace aérien Senhive et le fournisseur de services et solutions liés aux drones SkeyDrone annoncent mardi un partenariat afin de commercialiser une solution de détection de drones. L'outil doit répondre aux préoccupations croissantes concernant les vols de drones non autorisés qui menacent la sécurité de sites abritant des infrastructures critiques.