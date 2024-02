Concurrence: iMessage et Bing échappent aux règles renforcées de l'UE

La Commission européenne avait désigné début septembre 22 plateformes clé appartenant à six mastodontes du numériques (les américains Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft ainsi que le chinois ByteDance) soumises à partir du 6 mars au Règlement sur les marchés numériques (DMA).

La messagerie iMessage d'Apple et le moteur de recherche Bing de Microsoft ne seront pas soumis début mars aux nouvelles règles européennes plus strictes pour endiguer les pratiques anticoncurrentielles des géants de la tech, a annoncé Bruxelles mardi.

Ces entreprises devront respecter une série d'interdictions et d'obligations destinées à empêcher les abus de position dominante, sous peine d'amendes qui pourront atteindre 20% de leur chiffre d'affaires mondial dans les cas les plus graves.

Les 22 plateformes concernées incluent quatre réseaux sociaux (TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn), deux messageries instantanées (WhatsApp et Messenger), trois systèmes d'exploitation (Android, iOS, Windows), un moteur de recherche (Google), deux navigateurs (Chrome, Safari).

La liste comprend également six services d'intermédiation (Google Maps, Google Play, Google Shopping, Amazon Marketplace, App Store et Meta Marketplace), le site de partage de vidéos Youtube ainsi que les services publicitaires de Google, Amazon et Meta.