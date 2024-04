Elon Musk veut lever plusieurs milliards pour xAI afin de concurrencer ChatGPT

Elon Musk souhaite lever 3 à 4 milliards de dollars lors d'un tour de table pour xAI, son entreprise d'intelligence artificielle (IA). Cela porterait la valeur de l'entreprise à 18 milliards de dollars (plus de 19 milliards d'euros). Ces montants sont des plans préliminaires et peuvent encore changer, selon des documents destinés aux investisseurs que l'agence de presse Bloomberg a pu consulter.

xAI souhaite utiliser cet argent pour mieux concurrencer le populaire robot conversationnel ChatGPT. Les documents décrivent les raisons pour lesquelles les investisseurs devraient investir dans la start-up. Ils mentionnent notamment le succès d'Elon Musk avec Tesla et SpaceX, ainsi que l'utilisation des données de sa plateforme de médias sociaux X.

Musk a été l'un des fondateurs d'OpenAI, la société à l'origine de ChatGPT. Le milliardaire l'a quittée en 2018 après des désaccords avec les dirigeants de l'entreprise. Depuis, la querelle s'est aggravée et le fantasque patron a fondé xAI l'année dernière pour faire contrepoids à OpenAI. Elon Musk a également récemment poursuivi la maison-mère de ChatGPT et son principal dirigeant Sam Altman, alléguant que l'entreprise et son patron violaient les accords conclus à l'époque où Elon Musk avait participé à la création d'OpenAI.