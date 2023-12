Google lance Gemini pour rivaliser avec ChatGPT: "C'est notre modèle d'IA le plus doué"

"C'est notre modèle d'IA le plus conséquent, le plus doué et aussi le plus général", a assuré Eli Collins, un vice-président de Google DeepMind, le laboratoire de recherche en IA du groupe californien, lors d'une présentation à la presse.

Il a ensuite diffusé une vidéo où un utilisateur montre des objets, des dessins et des vidéos à Gemini. Le système d'IA commente à l'oral ce qu'il "voit", identifie les objets, joue de la musique et répond à des questions requérant un certain degré d'analyse, en justifiant son "raisonnement".