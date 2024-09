Le Festival international Nature Namur se déroulera du 11 au 20 octobre

Les visiteurs pourront profiter des plus belles productions de films et photos nature des quatre coins du monde. Ils concourent dans quatre compétitions internationales : photos, films amateurs, films professionnels et films ultra-courts. Pas moins de 56 films nature dont 15 amateurs, 31 professionnels, 5 ultra-courts et 3 hors compétition ont été sélectionnés.

"Sept récompenses seront attribuées aux réalisations les plus marquantes parmi les 15 films amateurs issus des 960 films envoyés", a expliqué jeudi matin le président Tanguy Dumortier (Le jardin extraordinaire). "Nous avons aussi reçu 1.884 films professionnels issus de 67 pays différents, une belle reconnaissance pour le FINN qui figure depuis plusieurs années au rang des cinq plus grands festivals européens du genre", a-t-il ajouté.