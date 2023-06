Le pic des départs vers les destinations de vacances attendu fin juillet et début août

A partir du troisième week-end de juillet (du 14 au 16), le réseau routier sera beaucoup plus chargé, avec un pic de départs attendu du 28 au 30 juillet et du 4 au 6 août. L'affluence sera particulièrement forte les samedis 15, 22 et 29 juillet, tout comme le vendredi 28 juillet. Il est conseillé aux automobilistes d'éviter ces journées et de préférer le dimanche.

Le premier week-end d'août, classé noir, sera le plus chargé de l'été, avertit Touring. Le vendredi 4 et le samedi 6 seront des jours à éviter absolument. La circulation sera un peu plus fluide le dimanche 6 août, mais des embouteillages seront toujours possibles.

Classé rouge, le week-end suivant (du 11 au 13 août) sera le dernier à voir défiler le traditionnel ballet des vacanciers vers le soleil. Fin août, ils seront moins nombreux.

Pour les retours, Touring attend les premiers problèmes de circulation le samedi 22 juillet avec un trafic très dense. Les files seront cependant moins importantes (orange) en Allemagne, Autriche, Suisse et Italie. Le pic est attendu du 11 au 13 août et du 18 au 20 août, le samedi étant à chaque fois le jour le plus chargé et donc à éviter.