Araignées, confinement, peur du vide...: d'où viennent vos phobies?

Avec l'arrivée d'Halloween, nos plus grandes peurs prennent forme : les araignées, les clowns, les fantômes... Bien que nous ayons tous, ou presque, peur de quelque chose, pour certains, cette peur devient une véritable angoisse. Mais qu'est-ce qui différencie une phobie d'une peur normale, et pourquoi en développons-nous ?

Les phobies sont parmi les troubles psychologiques les plus courants, aux côtés des dépressions et des troubles liés à l'usage de l'alcool. Il s'agit de peurs irrationnelles et souvent incontrôlables.

Comme l'explique Annette Fréjaville dans "La phobie dans tous ses états", la phobie est une "peur d’une perception" qui, bien que non fondée, est ressentie comme une menace.