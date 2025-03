L'épidémie de covid-19 faisait 32.000 morts il y a cinq ans: comment est-il devenu un simple virus?

Cinq ans plus tard, les chiffres parlent d'eux-mêmes: le Covid provoque au total en Belgique plus de 32.000 décès. La plupart de ces malades emportés sont âgés, 9 personnes sur 10 ont plus de 65 ans. Cela représente une surmortalité conséquente chez nous: plus de 25 000 morts par rapport à une période sans Covid.

Une infection profonde

Si le Covid tue autant, c'est parce qu'il est capable d'infecter notre appareil respiratoire en profondeur, de pénétrer dans les plus petits espaces des poumons. Les enzymes du virus lui permettent de s'attacher aux cellules des bronches, les sacs alvéolaires. "Les toutes petites bronches, les sacs alvéolaires donnant ainsi directement une pneumonie virale et donnant des complications systémiques importantes", explique Yves Van Laethem, médecin spécialiste des maladies infectieuses. "Les gens qui mourraient sans pouvoir être oxygénés convenablement en 2-3 jours de temps. C'était effectivement la forme extrêmement mortelle que l'on a connue, tout spécialement chez les personnes fragilisées, les personnes âgées."

Une mutation au fil du temps

Pour passer d'un individu à l'autre, le virus va se reproduire. Mais son usine de duplication est peu rigoureuse de par sa nature génétique. Sa protéine de liaison se modifie, le Covid va donc muter, et, au fil du temps, perdre sa capacité à infecter les cellules pulmonaires profondes. Pour concentrer son attention sur le haut de notre organisme, la trachée, le nez ou la gorge.

"C'est bien pour lui, parce que nous du coup on est plus contagieux", indique Charlotte Martin, cheffe du service de maladies infectieuses du CHU Saint-Pierre. "Quand on éternue, quand on se mouche, quand on parle, quand on postillonne, quand on tousse, il y a plein de virus, beaucoup plus qu'en 2020. Ce virus qui est plus facilement transmissible, en cela il a atteint son but. Pour nous c'est mieux, parce que nous ça nous donne plus de rhumes, de pharyngites, de laryngites, mais moins de pneumonies."