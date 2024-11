"On ne se rend pas compte de la gravité": plus de 800.000 Belges souffrent d'une maladie pulmonaire peu connue

Un "défi vélo" y a été organisé et, au cours d'une course de relais de quatre heures, 48 patients et infirmières ont parcouru près de 250 kilomètres. Les visiteurs et les patients ont également pu faire mesurer leur fonction pulmonaire et expérimenter ce que c'est que de respirer comme une personne atteinte de BPCO.

Monter les escaliers ou respire

La bronchopneumopathie chronique obstructive est une maladie qui endommage les poumons. Le patient a dès lors moins d'oxygène, a plus de mal à respirer et est plus souvent fatigué. "On ne se rend compte de la gravité de cette maladie que lorsqu'on s'essouffle soi-même dans la vie de tous les jours", témoigne Jean-Paulo Laginestra, un patient atteint. "Vous sentez qu'il devient plus difficile de monter les escaliers et de respirer", illustre-t-il.

"L'inflammation des voies respiratoires est causée par des substances que nous respirons. Le tabagisme en est la principale cause", explique la Dr Tanja Kluyt de l'hôpital St Francis.

La maladie est en grande partie incurable. Il est néanmoins possible de faire beaucoup pour la combattre et limiter les lésions pulmonaires et les symptômes. Par exemple, un diagnostic précoce est essentiel pour préserver le plus longtemps possible la fonction pulmonaire.