Quels risques et comment traiter un mauvais taux de cholestérol ? Un expert répond

Dans le RTL Info Bienvenue de ce mardi 14 novembre, le cardiologue et professeur aux cliniques universitaires de Saint-Luc, Christophe Beauloye, était l'invité d'Olivier Schoonejans. Il est notamment venu parler de cholestérol, et des raisons pour lesquelles celui-ci peut être amené à être plus fort chez certaines personnes. À quel âge est-il conseillé d'aller se faire tester pour son taux de cholestérol ?

"À partir de 40 ou 50 ans, ça vaut la peine de tester son taux de cholestérol, parce que ça fait partie de l'ensemble des facteurs de risque cardiovasculaires. Et donc, tout le monde doit connaître quel est ce facteur de risque". À un moment donné, des symptômes physiques peuvent-ils apparaître pour nous avertir en cas de taux de cholestérol trop élevé ? "Malheureusement non. C'est vraiment un tueur silencieux le cholestérol, qui va attaquer la paroi des artères. (…) C'est vraiment quelque chose qui ne parle pas en situation quotidienne".

Quelles sont les raisons qui font qu'un taux de cholestérol peut être trop élevé ? "Il y a deux composantes : une génétique, mais aussi l'hygiène de vie qui joue un rôle important. Et effectivement, il y a toute une série de choses que l'on fait où que l'on fait mal qui vont avoir tendance à favoriser le taux de mauvais cholestérol et diminuer le taux du bon cholestérol. Par exemple, manger de la viande rouge, de la charcuterie, du fromage, être obèse, etc. Tout ça, ce sont des choses qui vont favoriser le mauvais cholestérol qui tue". Existe-t-il des traitements contre un taux trop haut de cholestérol ?

"Oui bien sûr, et il en existe de plus en plus. Le traitement que l'on connaît le mieux c'est la statine, et donc il faut tenir compte de l'ensemble des facteurs de risque que l'on a pour décider de traiter son cholestérol. Mais c'est sûr que ce traitement à l'heure actuelle, dans de nombreuses circonstances, sauve encore des vies".