Bruxelles figure devant Anvers dans l'indice des villes durables d'Arcadis

Bruxelles se hisse dans le Top 20 des villes les plus durables, selon le classement de l'agence de consultance Arcadis diffusé mercredi. La capitale se positionne à la 17e place tandis qu'Anvers, seule autre ville belge représentée, se positionne 29e. Amsterdam, Rotterdam et Copenhague prennent place sur le podium.

Bruxelles affiche de bons résultats dans les catégories planète (11e) et personnes (12e) mais est à la traîne en ce qui concerne les mesures profit (52e) et progrès (36e). Anvers réalise surtout un bon score pour le pilier planète du classement (17e).

Créé en 2015, l'indice des villes durables d'Arcadis classe 100 villes à travers le monde selon trois "piliers de durabilité": la planète qui mesure les facteurs environnementaux (notamment les systèmes énergétiques durables et les transports à faibles émissions), les personnes avec la "performance sociale" et la qualité de vie des citoyens, ainsi que le profit qui jauge l'environnement des affaires. Pour cette 6e édition, le rapport ajoute un quatrième pilier de progrès pour mesurer l'impact des interventions en matière de développement durable au cours de la dernière décennie.

Les villes européennes dominent l'indice avec deux villes néerlandaises, une danoise, quatre allemandes, une norvégienne, une polonaise et une anglaise dans le Top 10. Séoul est la première ville non-européenne du classement, à la 11e place.

Les villes nord-américaines dominent le pilier profit, comme San Francisco, Dallas ou New York, mais se classent loin dans le classement général.

Selon l'index, les villes ne sont véritablement durables que lorsqu'elles disposent d'environnements naturels sains et prospères, lorsque les autorités locales soutiennent la qualité de vie de leurs communautés et que la valeur économique et sociale partagée constitue une priorité.