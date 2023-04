Greenpeace accuse l'industrie gazière de menacer les objectifs climatiques

Dans ce rapport intitulé "A qui profite la guerre", l'ONG fustige l'industrie gazière qui, à ses yeux, "utilise la peur et l'incertitude" causées par la guerre en Ukraine pour prolonger notre dépendance au gaz fossile pendant des décennies.

"Suite à l'arrêt des gazoducs russes, les industries gazières américaines et européennes ont réussi à présenter les importations de GNL (gaz naturel liquéfié, NDLR) comme la seule réponse possible à la crise", dénonce Mathieu Soete, expert en énergie chez Greenpeace Belgique. "Elles ont surfé sur la peur de nos gouvernements en agitant le spectre de pénuries d'énergie, puis les ont rendus complices d'un programme invisible d'expansion, de nouvelles infrastructures et de contrats à long terme", qui dureraient 15 à 20 ans.