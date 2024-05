Inondations au Brésil: nouvelles pluies et toujours plus de déplacés

Le sud du Brésil ne connaît pas de répit: des pluies tombaient de nouveau vendredi sur Porto Alegre et sa région toujours largement sous les eaux, où le nombre de personnes déplacées a doublé au cours des dernières heures.

Les pluies torrentielles qui se sont abattues la semaine dernière sur l'Etat du Rio Grande do Sul ont fait croître les cours d'eau, affectant près de deux millions de personnes et faisant 116 morts et 756 blessés, selon le dernier bilan diffusé vendredi par la Défense civile.