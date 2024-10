Une comète sera visible à l'œil nu dans le ciel belge entre vendredi et samedi

La comète C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas sera visible dans le ciel de l'hémisphère nord entre le 11 et le 12 octobre. Comète la plus brillante à traverser le ciel européen ces 13 dernières années, elle devrait très probablement être observable à l'œil nu ou aux jumelles.

Actuellement invisible en raison de sa proximité avec le soleil, l'objet spatial se rapprochera de la Terre jusqu'à environ 71 millions de kilomètres le 12 octobre. Avant cela, Tsuchinshan-Atlas passera entre le soleil et la Terre, ce qui aura pour effet de démultiplier son éclat apparent et la rendra plus facilement visible en fin de semaine. La comète apparaitra à l'ouest au crépuscule.

C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas est une comète non périodique, comme l'indique la lettre C dans son nom. Cela signifie qu'elle orbite autour du soleil sur une durée allant de 200 à des milliers d'années. Le code 2023 A3 indique l'année et la période de son observation (A3 correspond à la première quinzaine de janvier). Enfin, Tsuchinshan-Atlas sont les noms des deux observatoires dont les télescopes ont repéré l'objet spatial pour la première fois.