JO-2024: A Dijon, des sportifs font avancer la recherche... et leurs performances

Partager:

"Atteindre le plus haut niveau possible". A Dijon, des sportifs s'entraînent dans un laboratoire de l'Inserm entièrement dédié à l'étude du mouvement. Objectif: améliorer leurs performances, parfois en vue des JO, tout en faisant avancer la recherche. Théo De Meyere, 23 ans, est lancé à plus de 26 km/heure sur un tapis de course de ce Centre d'expertise et de la performance (CEP).

Spécialiste du 800 mètres, il a été équipé d'un masque et d'un harnais qui enregistre sa consommation d'oxygène et sa production de CO2. Après un 400 mètres en conditions "normales", le sportif de haut niveau doit réaliser la même performance sous une tente en "hypoxie", c'est-à-dire en étant privé d'une partie d'oxygène. "C'est comme s'il courait à 2.000 mètres d'altitude", explique Hervé Assadi, son entraineur, chercheur à l'unité CAPS (Cognition, action et plasticité sensorimotrice) de l'Inserm, dont fait partie le centre d'expertise.

Lors d'un deuxième passage sous la tente, le coureur s'arrête, épuisé, sans parvenir à boucler la distance. "On essaye de repousser les limites de la connaissance du corps et de la performance sportive", décode son entraineur. "En le privant d'oxygène, on rend sa séance plus difficile ; s'il parvient malgré tout à maintenir sa vitesse, il aura un avantage dans le final du 800 mètres lors du championnat de France d'élite fin juin, qualificatif pour les JO", ajoute-t-il. "Le but, c'est lui permettre d'atteindre le plus haut niveau possible".