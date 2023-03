Le James Webb mesure la température d'une planète cousine de la Terre, une première

Trappist-1 est un "excellent laboratoire" pour cette quête, souligne la Nasa dans un communiqué: il est proche du système solaire et ne comporte que des planètes rocheuses, toutes de taille et de masse similaires à la Terre.

L'imageur Mirim du JWST, capable d'observer dans l'infrarouge moyen, a pu capter une éclipse dite secondaire, quand la planète passe derrière son étoile. En l'occurrence la planète Trappist -1b, la plus proche de l'étoile Trappist-1 et donc la plus facile à étudier car ses transits sont plus nombreux.

"C'est juste avant de disparaître derrière l'étoile que la planète rajoute le plus de lumière (à celle de l'étoile) car elle montre quasiment exclusivement sa face +jour+", explique à l'AFP Elsa Ducrot, astrophysicienne au Commissariat à l'énergie atomique (CEA), co-autrice de l'étude parue dans Nature.

- "Nouvelle ère" pour les exoplanètes -