Le ruisseau du Molenbeek pollué aux hydrocarbures à Berchem-Sainte-Agathe

Les pompiers bruxellois ont dû intervenir mardi après-midi, vers 15h, pour une pollution aux hydrocarbures du ruisseau du Molenbeek, à la limite entre Berchem-Sainte-Agathe et Grand-Bigard (Dilbeek). Une zone d'environ 50 mètres carrés a été touchée, a indiqué le porte-parole des pompiers Walter Derieuw.

"La pollution provient du Brabant flamand, mais la source reste à déterminer", a-t-il ajouté. "La police et Bruxelles Environnement se sont rendus sur place. Nous avons répandu des granulés spéciaux sur la nappe de pollution pour l'absorber. La plus grande partie a ensuite été aspirée et recueillie dans un conteneur spécial qui sera enlevé par les services communaux."

Pour éviter que le reste de la nappe d'hydrocarbures se propage davantage, le cours d'eau a été détourné vers une station d'épuration, a précisé un autre pompier.