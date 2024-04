Les bonobos caïds ont plus de succès auprès des femelles

Les deux primates les plus proches de l'humain sont aussi souvent comparés à ses deux facettes: les pacifiques bonobos et les violents chimpanzés.

Mais ce n'est en réalité pas si simple, selon une étude publiée vendredi dans la revue scientifique Current Biology. Les mâles bonobos se battent en fait plus souvent que les mâles chimpanzés -- et les bonobos les plus bagarreurs ont davantage de succès auprès des femelles.