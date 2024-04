Les énergies propres représentaient 10% de la croissance du PIB mondial en 2023

L'AIE a diffusé jeudi les résultats de ces analyses portant sur les quatre plus grandes économies du monde: les États-Unis, l'Union européenne, la Chine et l'Inde. Ensemble, elles représentent deux tiers du PIB mondial.

Trois catégories d'activités ont été retenues pour effectuer cette analyse: la production d'énergie propre, le déploiement des capacités d'énergie propre et la vente de celles-ci (comme les voitures électriques ou les pompes à chaleur).

En 2023, les investissements dans les énergies propres et la vente ont contribué pour 1 à 4% du PIB total de ces quatre grandes régions. A titre de comparaison, l'industrie chimique pèse pour environ 3% de la valeur ajoutée en Inde et en Chine. "Les technologies d'énergie propre fournissent désormais une contribution importante au PIB de ces économies", précise l'Agence.

À l'échelle mondiale, quelque 200 milliards de dollars ont été investis dans la production de technologies d'énergie propre, une hausse de 75% par rapport à 2022.

"Cette analyse démontre l'ampleur et le poids de l'économie des énergies propres. Elle permet non seulement de s'apercevoir que le secteur connaît une croissance rapide, mais qu'il est devenu une puissance économique forte. L'importance des énergies propres pour l'économie mondiale ne va faire que croître au fur et à mesure de l'avancée des transitions énergétiques."