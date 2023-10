"On a plus de ressenti, on s'écoute plus": pourquoi les vacances nature connaissent un gros boum Belgique

Une dernière photo, un dernier regard vers le Fondry des chiens pour Audrey et Jane. Tout droit venues de Nouvelle Calédonie, les deux voyageuses parcourent l’Europe à bord d’un van aménagé. Depuis quelques jours, elles se réveillent dans la nature au cœur d'un patrimoine vert qu’elles recherchent et qu’elles tentent de préserver durant leur voyage. "En van, on se rend plus compte de notre rapport à utiliser l'eau, l'énergie, les déchets, on essaie d'arriver sur un lieu 'sain' sans ordures et de repartir avec nos ordures", souligne Audrey. "Le fait de voyager et d'être au plus proche de la nature, on a plus de ressenti, donc on s'écoute plus", poursuit Jane. "Il y a aussi la notation de liberté: si on n'a pas envie d'être à un endroit, on part."