Plusieurs acteurs énergétiques s'allient dans le projet de transport d'hydrogène HY4Link

Creos Luxembourg, Fluxys hydrogen en Belgique et GRTgaz en France annoncent, jeudi, la publication du projet d'infrastructure de transport d'hydrogène HY4Link.

Cette initiative propose de relier la Belgique, le Luxembourg, la région Grand-Est en France et l'État de la Sarre en Allemagne, formant ainsi un élément central de la dorsale européenne de l'hydrogène, précise Fluxys dans un communiqué.

Dans un premier temps, les opérateurs vont évaluer les besoins de consommation et de transit à la maille de la Grande Région (Wallonie, Lorraine, Sarre, Luxembourg) avant de lancer de manière conjointe les études de faisabilité.

HY4Link est conçu pour relier les industries en France, en Allemagne et au Luxembourg à des hubs d'importation d'hydrogène situés à Anvers, Zeebrugge, Rotterdam et Dunkerque. Par ailleurs, le projet favorisera la production locale d'hydrogène renouvelable dans la Grande Région en mettant à disposition les infrastructures de transport nécessaires.

Pour la partie entre la Belgique et le Luxembourg, une connexion sera envisagée en coopération entre Creos Luxembourg et Fluxys hydrogen pour relier le Luxembourg à la dorsale belge via le poste frontière à Bras.