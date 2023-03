Près de 300 actions pour les Journées wallonnes de l'eau du 13 mars au 2 avril

L'opération vise à informer le public sur le fragile équilibre des milieux aquatiques et à susciter l'envie de contribuer à leur protection. Au programme : 300 activités variées telles que des balades, des conférences, des visites guidées ou encore des soirées thématiques. Ces différentes animations s'adresseront aux familles, mais aussi aux écoles et aux professionnels.

Les événements seront organisés par les 14 Contrats de rivières wallons, qui coordonnent les acteurs, gestionnaires et usagers des bassins hydrographiques, afin de définir un programme d'action concerté pour protéger et valoriser la qualité des cours d'eau et concilier leurs multiples fonctions et usages.