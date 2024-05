Tomorrowland espère toujours une dérogation pour ses gobelets jetables

Le festival dit ne pas être fermé à l'usage de gobelets réutilisables: il prévoit d'ailleurs d'en mettre un million à disposition de ses bars. Il espère encore pouvoir utiliser les jetables dans les zones ouvertes, et les réutilisables dans les zones fermées.

Le festival s'est déjà vu refuser à trois reprises l'utilisation de gobelets jetables, dont une dernière fois mardi. Zuhal Demir rappelait alors que "depuis plus d'un an, chaque organisateur connait la législation" et il ne lui semblait alors "pas approprié d'accorder une exception à une organisation, alors que tous les autres organisateurs ont apparemment pris des initiatives suffisantes pour se conformer à la législation."