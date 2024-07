Un déluge d'eau pour le décollage d'Ariane 6

Il faut des trombes d'eau pour faire voler Ariane 6: face au feu des moteurs alimentés par des centaines de tonnes de poudre, d'hydrogène et d'oxygène liquides, des milliers de litres sont déversées sur le pas de tir au décollage de la fusée.

Il s'agit de "réduire l'effet acoustique" de la fusée, explique Olivier Bugnet, chef de projet Ariane 6 au Cnes, l'agence spatiale française responsable du CSG.

Les deux propulseurs d'appoint à poudre (boosters) et le moteur Vulcain alimentés par de l'oxygène et de l'hydrogène vont cracher 170 décibels, bien au-delà du seuil de la douleur de 120 décibels ou d'un avion à réaction au décollage.

Avec cette puissance, "les ondes acoustiques se réverbèrent et créent des vibrations qui vont secouer la fusée et les satellites" qu'elle emporte, détaille-t-il. Au risque de les endommager. Noyer la table de lancement sous l'eau permet de réduire la propagation de ces ondes et de limiter l'empreinte sonore.