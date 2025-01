Un phénomène rare dans le ciel: voici comment observer l'alignement exceptionnel de six planètes cette semaine

Un événement rare et fascinant se produit dans le ciel nocturne cette semaine. Du 20 au 25 janvier 2025, six planètes vont effectivement s'aligner et seront visibles dès le coucher du soleil.

Voir Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune: voilà une expérience extraordinaire et rare qui est possible cette semaine. Voici les meilleurs conseils, basés sur les recommandations de l’Observatoire de la Côte d’Azur et de la NASA, pour profiter pleinement de ce spectacle céleste.

Trouvez un endroit loin de la pollution lumineuse

Pour observer les planètes dans les meilleures conditions, éloignez-vous des lumières artificielles. La NASA conseille de s’écarter d’au moins 30 à 50 kilomètres des zones urbaines pour éviter que la lumière des villes n’éclipse les astres.