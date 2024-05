Une "Daily Dose of Nature" pour encourager les enfants à jouer en plein air

La 2e édition de "Daily Dose of Nature", une campagne de sensibilisation sur l'importance de la nature pour le bien-être physique et mental, a été lancée mardi à Edegem, en province d'Anvers. Cette année, la campagne met l'accent sur l'importance du jeu en extérieur pour les enfants et s'accompagne d'un outil éducatif élaboré par des experts en santé, le "triangle de la nature".