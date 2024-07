Washington s'associe aux pays de l'Amazonie contre les délits environnementaux

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a annoncé samedi le lancement d'une initiative des Etats-Unis et de plusieurs pays de la région amazonienne pour lutter contre les activités illégales qui contribuent à la destruction de la plus grande forêt tropicale de la planète.

Le projet associera les Etats-Unis, le Brésil, la Colombie, l'Equateur, le Guyana, le Pérou et le Suriname, a précisé le département américain du Trésor dans un communiqué.

"Dans le monde entier, on estime que les délits environnementaux génèrent des gains de plusieurs millions de dollars chaque année et cela implique un usage et un abus du système financier américain", a ajouté Mme Yellen, selon ce texte.

"Les organisations criminelles et les individus sont motivés par des gains économiques potentiels liés à l'extraction illégale des plantes, des minéraux et de la vie forestière. Ces délits menacent l'équilibre écologique de la forêt amazonienne, le bien-être des populations locales et l'économie des pays", a ajouté la responsable.

La collaboration comprendra un grand échange d'informations et de formations organisées par les États-Unis pour retracer les circuits de l'argent sale et combattre le blanchiment d'argent, explique aussi le communiqué.