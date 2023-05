Aedifica négocie pour ses maisons de repos à Bruxelles avec l'exploitant Orpea

Dans les faits, Aedifica négocie actuellement "un accord global comprenant les conditions mutuellement convenues pour la résiliation des baux des cinq bâtiments situés à Bruxelles, la compensation pour la cession de ces cinq bâtiments et les conditions des baux pour les quatre bâtiments qui restent opérationnels", précise l'entreprise.

Pour Orpea, la Belgique ne constitue plus un marché stratégique. Le groupe français avait ainsi décidé d'arrêter ses activités opérationnelles dans certaines maisons de repos belges, dont cinq maisons de repos appartenant à Aedifica situées à Bruxelles. Quatre autres maisons de repos d'Aedifica exploitées par Orpea restent opérationnelles.

Aedifica s'est dite par ailleurs satisfaite d'avoir enregistré "des résultats solides" au cours du premier trimestre. Aedifica possédait 624 sites immobiliers de soins de santé dans huit pays à la fin du mois de mars, représentant plus de 47.000 places. La valeur du portefeuille immobilier s'élevait à plus de 5,7 milliards d'euros. Le groupe immobilier de santé a pu augmenter ses revenus locatifs de 17% pour atteindre 76,2 millions d'euros au cours du premier trimestre. Le bénéfice EPRA - une norme de profit pour les sociétés immobilières - s'est élevé à 55,3 millions d'euros et le bénéfice net à 16 millions d'euros.

Aedifica a également confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, à savoir un bénéfice EPRA de 200 millions d'euros.