Afrique du Sud: Mandela et des bébés animaux sur les nouveaux billets

L'Afrique du Sud garde Nelson Mandela, son premier président post-apartheid, sur ses billets de banque mais a choisi d'ajouter à leur verso des lionceaux, éléphanteaux et autres bébés animaux irréristibles à côté de leurs parents qui y figuraient déjà. Déclinés en cinq couleurs, d'une valeur de dix à 200 rands, les billets émis par la Banque centrale jeudi ont conservé le même portrait au sourire discret et au regard malicieux du héros de la lutte contre l'apartheid. Flambant neufs, ils ont un aspect plus vifs et pimpants que leurs prédécesseurs.

Au verso, les "Big Five", soit les cinq mammifères africains les plus emblématiques, sont désormais croqués en famille avec leurs petits, blottis ou à proximité: éléphants, lions, léopards, buffles et rhinocéros. Les billets à l'effigie de Mandela actuellement en circulation avaient été émis dès 2012, un avant le décès du premier président démocratiquement élu du pays en 1994. La nouvelle série entend célébrer la démocratie constitutionnelle du pays, a indiqué la Banque centrale. Le préambule de la constitution, qui est l'une des plus progressistes au monde, est imprimé "en microtexte autour du portrait de Madiba et du drapeau du pays", a-t-elle affirmé mercredi, citant le nom clanique de Mandela.

De nouvelles pièces, aux couleurs argent, or et or rose, présentent quant à elles faune et flore typiques de l'Afrique du Sud, entre baleines, antilopes springbok ou proteas, la fleur nationale.