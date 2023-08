Airbus: stabilisation des livraisons en juillet, 60 commandes

Airbus a annoncé vendredi avoir livré 65 avions en juillet, notamment 11 appareils long-courriers, stabilisant sa production après un début d'année poussif, et obtenu 60 nouvelles commandes après un salon du Bourget record.

"Nos livraisons continuent à dépendre du rythme de quelques fournisseurs cruciaux", avait indiqué le président exécutif Guillaume Faury en présentant les résultats semestriels fin juillet.

Dans le détail, l'avionneur a remis huit long-courriers A350 et trois A330 à des clients en juillet. Sur le segment monocouloirs, il a livré six A220 et 48 appareils de la famille A320, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Airbus est engagé dans une complexe montée en cadence, visant à passer la production d'A320 de 40 appareils mensuels pendant la pandémie à 75 exemplaires par mois à l'horizon 2026. Il ne mentionne plus l'objectif intermédiaire de 65 avions mensuels fin 2024.