Algues vertes: "pas à un niveau très élevé" en début de saison en Bretagne (expert)

"Le phénomène est en décroissance par rapport à il y a vingt ans. Des efforts ont été faits, les concentrations en nitrate ont baissé de façon importante: les cours d’eau de la baie de Saint-Brieuc sont passés quasiment de 40 à 22 mg" par litre, a-t-il ajouté, notant toutefois qu'en cas de "conjonctions météo défavorables" de "grosses proliférations" pouvaient être redoutées.

"Par rapport aux années 1980-1990, on a beaucoup de sites qui en avaient beaucoup et qui n’en ont plus, ou plus beaucoup: on a eu une régression dans pas mal de secteurs", a-t-il déclaré.

L'expert a également rappelé que la baie de Saint-Brieuc représentait habituellement la moitié de l’échouage régional des algues vertes et cette année encore cette baie en "V", très protégée de la houle, concentre une grande partie des échouages.