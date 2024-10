Anvers: la prestigieuse chapelle accueillant le restaurant "The Jane" est à louer

L'ancienne chapelle qui sert de décor au restaurant doublement étoilé "The Jane", à Anvers, est à louer dès le printemps/été prochain, a fait savoir la société immobilière Triginta. Tout porte à croire que le chef Nick Bril a donc l'intention de trouver un autre écrin à son établissement.

C'est Sergio Herman qui avait lancé un restaurant à cet endroit en 2013. Quelques mois après l'ouverture, il obtient une première étoile et une seconde l'année d'après. En 2016, "The Jane" avait même été désigné plus beau restaurant du monde par une organisation londonienne.

Cinq ans plus tard, Sergio Herman quitte le navire et cède ses parts à Nick Bril. Ce dernier a fait l'actualité ces derniers mois au nord du pays. Il est soupçonné d'avoir roulé sur un de ses collaborateurs dans le parking de l'établissement et ce alors qu'il conduisait sous influence de l'alcool. La victime a été grièvement blessée, perdant ses deux jambes dans la collision.