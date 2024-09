Benoît Haag, nouveau secrétaire général de la Fédération Wallonne de l'Agriculture

Bioingénieur agronome et économiste, Benoît Haag, né à Harsin (Nassogne) il y a 39 ans, possède une solide expérience dans le secteur agricole, assure la FWA. Après 6 ans comme secrétaire général d'un syndicat betteravier wallon, il est parti au Congo gérer une plantation. De retour en Belgique, il a notamment été en charge du développement du projet de la Sucrerie de Seneffe. Ensuite, le nouveau secrétaire général de la FWA a rejoint le bureau Winch Projects à Louvain-la-Neuve, au sein duquel il a œuvré au développement et à l'accompagnement de projets et d'entreprises qui travaillent pour les agriculteurs ou qui permettent de fournir de la valeur ajoutée à leurs activités.

Fédérer sera le maître mot du nouveau secrétaire général, assure encore la FWA.