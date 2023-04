Bourse de Paris: l'indice CAC 40 se perche sur de nouveaux sommets

L'indice vedette CAC 40 a clôturé au plus haut depuis le 5 janvier 2022, à 7.390,28 points, après avoir touché un record absolu en séance à 7.403,67 points, dépassant celui franchi le 6 mars (7.401,15 points) avant les turbulences bancaires américaines et européennes.

La Bourse de Paris a battu de nouveaux records mardi, sur fond de regain d'optimisme après le choc bancaire du mois de mars. Une récupération rapide qui s'est faite sans le concours des valeurs bancaires et malgré des signes d'essoufflement de l'activité économique.

Une ascension fulgurante étant donné que la cote était passée sous le seuil des 6.800 points le 20 mars, en plein choc bancaire. Le CAC 40 a ensuite repris près de 9%. Depuis le début de l'année, l'indice a gagné plus de 14%.

Les actions des banques Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole n'ont toutefois pas récupéré les pertes qu'elles ont enregistrées en marge de la faillite de la banque américaine Silicon Valley Bank et du rachat in extremis de Credit Suisse par sa rivale helvétique UBS.

Mais l'indice parisien, composé principalement de valeurs liées à la croissance mondiale, a été largement propulsé par le secteur du luxe ces dernières semaines, tandis que le secteur de la défense et celui du tourisme ont également contribué à son rebond.