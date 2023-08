Brussels Airlines supprime ses vols vers l'Angola

Brussels Airlines a déjà été contrainte de détourner les vols de 12 destinations africaines pour éviter le Niger. Leur durée a été rallongée d'une heure et demie à trois heures et demie en raison du détournement.

Face à la crise politique nigérienne et l'espace aérien qui s'en retrouve perturbé, la compagnie belge a décidé de sabrer dans son offre. Elle ne proposera plus, et ce jusqu'au 26 août, de vols triangulaires Bruxelles-Kinshasa-Luanda. Seuls les vols aller-retour entre Bruxelles et Kinshasa (RDC) seront possibles. Une alternative qui permettra à Brussels Airlines "de limiter l'impact de la consommation de carburant et le temps de vol pour l'équipage", a expliqué une porte-parole de la compagnie.