Bruxelles Formations propose 23.000 places de formation en 2023

"Nous sommes une région qui compte 835.000 postes de travail, dont 60% requièrent un niveau de qualification élevé. Pour permettre aux Bruxellois de décrocher un emploi, ils doivent se former. Il faut former plus et mieux!", déclare M. Clerfayt.

A partir du mois de septembre, deux mesures deviendront obligatoires pour les demandeurs d'emplois bruxellois: le bilan de compétences (pour vérifier l'adéquation des compétences avec les besoins du marché du travail) et le parcours vers l'emploi (stages en entreprise et/ou formations).

Ces mesures doivent permettre d'augmenter la mise à l'emploi en Région bruxelloise. Dans la capitale, 61% des demandeurs d'emploi sont des chômeurs de longue durée et 71,4% ont au maximum leur diplôme du secondaire.